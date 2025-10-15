Sottrae un milione e mezzo ad ActionAid per ristrutturare casa | nei guai truffatrice seriale

Avrebbe sottratto un milione e mezzo di euro ad ActionAid Italia, tramite un'associazione di volontariato, per ristrutturare casa. È l'accusa nei confronti di una 47enne, con già due precedenti analoghi, per la quale la pm milanese Giovanna Cavalleri ha chiesto la misura degli arresti domiciliari e il sequestro di una cospicua somma di denaro. L'interrogatorio preventivo è stato fissato dalla gip Sonia Mancini per la prossima settimana. L'accusa. Come riporta il Corriere della Sera i reati contestati all'indagata sono di appropriazione indebita, con connessi reati fiscali, e accesso abusivo a sistemi informatici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sottrae un milione e mezzo ad ActionAid per ristrutturare casa: nei guai truffatrice seriale

