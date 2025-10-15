Sotto i ferri per undici ore Sedici mesi 4 interventi Ora Nicola potrà crescere

Al Policlinico di Milano dicono che è bellissimo Nicola, nome di fantasia, nato poco più di sedici mesi fa in una grande città del Sud anche se aveva appuntamento alla Mangiagalli, e arrivato a Milano a tre giorni, in aereo, col suo papà, accompagnati da un neonatologo e un infermiere. In meno di un anno e mezzo Nicola ha affrontato tre interventi: alla nascita, a cinque mesi, il terzo nei giorni scorsi ed è durato undici ore, perché ha corretto una rara malformazione congenita che gli era stata diagnosticata in utero. Sempre a Milano, sottolinea suo padre che chiameremo Michele, lavora in ambito sanitario e viene da una bella città del Sud dove lui e mamma Elena hanno dovuto affrontare un’odissea tra regioni, "esami inutili e pesanti errori" prima di scoprire, al Policlinico, che il bimbo che aspettavano aveva una malformazione pelvica estremamente grave e rara: un arresto dello sviluppo che coinvolge apparato vescicale, intestino e ossa del bacino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

