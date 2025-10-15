Sostenibilità Flo lancia Alpha | nuova linea in stoviglie in carta senza plastica
Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Dopo una positiva fase di test nel canale vending in Italia ed Europa, Gruppo Flo e Qwarzo siglano un accordo pluriennale per lo sviluppo e la produzione su scala industriale della linea Alpha, le prime stoviglie monouso in carta rivestite con un coating a base di silice, resistenti ai liquidi e integralmente riciclabili come carta. Alpha - si legge in una nota congiunta - rappresenta una novità assoluta per le stoviglie nel mercato mass market. Nel dettaglio, si tratta di un prodotto in carta funzionalizzata con il coating Qwarzo: un rivestimento minerale a base di silice, invisibile, inodore e insapore, che sostituisce i tradizionali film plastici senza compromettere la riciclabilità e la compostabilità della carta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
