Sosta selvaggia di scooter in via Amendola la denuncia

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sosta selvaggia di scooter e moto in via Adalgiso Amendola a Salerno. La segnalazione arriva da un nostro lettore e cittadino, in relazione ad un problema che pare non avere margini di soluzione. "Nessun controllo, si fa finta di niente" ci scrive. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sosta selvaggia scooter viaStop alla sosta selvaggia per i monopattini in sharing: predisposte le nuove regole. Come funziona - Nei prossimi giorni arriverà in giunta il disciplinare per la pubblicazione della manifestazione d’interesse per implementare ... Scrive quotidianodipuglia.it

Via Livorno, tra sosta selvaggia e incroci pericolosi: “Semafori e vigili inesistenti” - Tra scarsa visibilità e pendenza, i pedoni rischiano ogni giorno ... Segnala romatoday.it

sosta selvaggia scooter viaCaos ai Gradoni di Chiaia, residenti bloccati da scooter e sosta selvaggia - Residenti e commercianti denunciano caos e sosta selvaggia ai Gradoni di Chiaia. Lo riporta stylo24.it

Cerca Video su questo argomento: Sosta Selvaggia Scooter Via