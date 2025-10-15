Sosta selvaggia di scooter in via Amendola la denuncia

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sosta selvaggia di scooter e moto in via Adalgiso Amendola a Salerno. La segnalazione arriva da un nostro lettore e cittadino, in relazione ad un problema che pare non avere margini di soluzione. "Nessun controllo, si fa finta di niente" ci scrive. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

