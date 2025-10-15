Sosta cartello choc agli Archi Sanzione da reato penale
Problemi di sosta agli Archi e davanti al supermercato di via Mamiani spunta una segnaletica che sta facendo discutere. Il cartello è legato a un parcheggio con disco orario consentito per 45 minuti, ma sotto c’è scritto che "I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge (art. 633 del C.P.)". E proprio su questo ultimo dettaglio è nata una discussione: "Nello spiazzo della Coal in via Mamiani ci sono parcheggi bianchi e blu – spiega un operatore della zona – Quelli con le strisce bianche sono dati in concessione al titolare della Coal e in tutta l’area è stato affisso un cartello che impone l’obbligo di esposizione del disco orario per la sosta gratuita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
