Sospensioni idriche in Irpinia | i Comuni dove mancherà l' acqua

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa di lavori di riparazione di una condotta adduttrice nel territorio del Comune di Montoro, tuttora in corso, è sospesa l’erogazione idrica, fino alle ore 17:00 di oggi, nei Comuni di: CONTRADA; FORINO; MONTORO. L’orario indicato è quello di effettiva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

