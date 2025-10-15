Sorriso gioiello | Jacob Elordi rilancia i grillz per i denti al London Film Festival
È stata una première a tinte gotiche quella di Frankenstein, il nuovo adattamento cinematografico firmato da Guillermo del Toro dell’omonimo romanzo, presentato lo scorso 13 ottobre al BFI London Film Festival. Il film, atteso nelle sale italiane dal 17 ottobre e disponibile su Netflix dal 7 novembre, ha già catalizzato l’attenzione della critica. Ma a far parlare sui social è stato soprattutto il sorriso sfoggiato sul red carpet dal protagonista della pellicola Jacob Elordi, accessoriato di grillz. L’attore australiano, 28 anni, è arrivato sul red carpet con un total look firmato Bottega Veneta: un lungo cappotto nero avvolgeva un completo in grain de poudre dai tagli puliti, arricchito da dettagli in pelle lucida, dalla cravatta alle stringate modello Roma. 🔗 Leggi su Amica.it
