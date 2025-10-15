Sorpreso dopo la spaccata | la polizia arresta un 34enne per furto aggravato

Firenzetoday.it | 15 ott 2025

Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre la polizia è intervenuta in via dei Servi, a seguito di una segnalazione per furto in un esercizio commerciale.Secondo quanto riferito da un passante, una persona avrebbe infranto la vetrina del negozio per poi introdursi all’interno. Gli agenti delle volanti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

