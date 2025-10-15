Sorpreso con svariate dosi di marijuana e una coltivazione di otto piantine
Una denuncia a piede libero e il sequestro di 8 piante e oltre 52 grammi di marijuana. È questo il bilancio di un’operazione antidroga svolta nei giorni scorsi dai carabinieri di Ortisei supportati dai colleghi di Fiè allo Sciliar e del Nucleo Cinofili di Laives a Barbiano (BZ).La vicendaNel. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
