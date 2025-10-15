Sorpreso alla stazione con una grossa tenaglia | denunciato un senzatetto del salernitano a Reggio Emilia
Denunciato un 50enne originario della provincia di Salerno e senza fissa dimora, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale, supportati dal personale della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 3° Reggimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
