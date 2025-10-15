Sorpresa per i bimbi del Sant' Orsola | un giro sulla Lamborghini della polizia

Un portachiavi in regalo e, soprattutto, la possibilità di fare un giro sulla Lamborghini della Polizia nel viale centrale del Policlinico Sant'Orsola.Questa l'iniziativa dedicata ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici del Padiglione 13 dell'ospedale bolognese realizzata questa mattina.

Istituto Comprensivo Druento. . Che sorpresa al rientro! I girasoli seminati con i bimbi e le bimbe nella Scuola dell'Infanzia Raffaello di Druento ci aspettavano tutti fioriti ? Abbiamo fatto anche un'attività speciale: abbiamo conservato i semi dai fiori secchi

Sorpresa per i bimbi del Sant'Orsola: un giro sulla Lamborghini della polizia - Un portachiavi in regalo e, soprattutto, la possibilità di fare un giro sulla Lamborghini della Polizia nel viale centrale del Policlinico Sant'Orsola.

Tre bambini di Gaza in arrivo a Bologna. Saranno curati dai medici di Sant'Orsola e Ausl - Bologna, 13 agosto 2025 – Tre bambini di Gaza saranno curati dai medici del Policlinico Sant'Orsola e dell'Ausl di Bologna.

Ospedale Sant'Orsola e Ausl Bologna: raccolta fondi per salvare vite a Gaza / Video appello - Bologna, 19 settembre 2025 – Una raccolta fondi in favore della clinica di Emergency a Gaza per ricordare ogni bambino ucciso nel conflitto e salvare più vite possibili attraverso il coraggioso lavoro ...