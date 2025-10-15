Sorbetti e gelati ai frutti antichi | dalla pera ubriaca al Lambrusco i nuovi gusti

Modena, 15 ottobre 2025 — La riscoperta dei sapori dimenticati passa anche da un cono di gelato. È questo lo spirito con cui prende il via la ‘ Settimana dei Frutti Antichi’, un’iniziativa che unisce gusto, memoria e biodiversità, ideata dal maestro gelatiere Gianluca Degani della gelateria ‘Bloom-Naturalmente Gelato’. Iniziata lunedì e attiva fino a domenica prossima, nella sede di via Vignolese 864, la città di Modena ospiterà un viaggio sensoriale e culturale attraverso frutti rari e quasi scomparsi, trasformati in sorbetti e gelati particolari. Sapori e tradizioni. Protagonisti saranno varietà poco conosciute come la mela abbondanza rossa, la pera angelica, l’azzeruolo, il corbezzolo, la giuggiola e la nespola invernale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorbetti e gelati ai frutti antichi: dalla pera ubriaca al Lambrusco, i nuovi gusti

