Sopra i collant o sotto i pantaloni in pelle per l' Autunno-Inverno 2025 2026 le pumps si indossano così

C i sono scarpe che non passano mai di moda. Le décolleté con il cinturino alla caviglia, per esempio: un classico senza tempo capace di valorizzare ogni silhouette, grazie a un design tanto elegante quanto ben collaudato. Il loro punto di forza, naturalmente, risiede nella fascetta: sottile ma decisa, femminile ma piena di carattere, è il dettaglio che fa la differenza anche nel più semplice dei look. Scarpe bicolore: come abbinare le décolleté di tendenza X Leggi anche › Doppio tono, fascino unico. Le décolleté bicolore si rinnovano (e seducono) nell’autunno 2025 Attenzione, però, a non classificare queste calzature evergreen come démodé: nell’ Autunno-Inverno 20252026 le décolleté con cinturino tirano fuori il loro lato più glamour e attuale, grazie ad abbinamenti inaspettatamente cool. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sopra i collant o sotto i pantaloni in pelle, per l'Autunno-Inverno 2025/2026 le pumps si indossano così...

