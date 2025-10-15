Sono vittima di stalking ossessivo di un fan pensava che fossi sua moglie La giustizia mi ha delusa | lo sfogo di Kylie Bearse meteorologa di FOX31 Denver
Kylie Bearse, meteorologa di FOX31 Denver, si è sfogata prima sui social e poi con una intervista a People raccontando la sua storia. La donna, infatti, è stata vittima di stalking: “Condivido perché non voglio che un’altra donna si senta insicura come me e so di non essere l’unica persona che il sistema ha fallito – ha affermato la Bearse su Instagram -. Quello che avrebbe dovuto essere stalking reato è stato ridotto a un reato minore su una ‘citazione in giudizio’ del procuratore distrettuale di Denver, nonostante soddisfi i requisiti dello statuto. Questi reati vanno presi sul serio e odio che la sicurezza delle altre donne venga minacciata se nulla cambia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
