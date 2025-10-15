sono trans giusto che si sappia grande fratello la confessione in diretta

Al Grande Fratello le notti diventano spesso il momento delle verità più profonde. Stavolta è toccato a Ivana Castorina, che durante una chiacchierata sotto le stelle con Grazia Kendi e Giulia Saponariu ha deciso di aprirsi completamente, raccontando un capitolo intimo e doloroso della propria vita. Con voce emozionata ha confessato: “Credo che sia arrivato il momento, sento di doverne parlare e voi siete le persone giuste. Voglio dare voce a chi voce non ne ha. Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione”. Le sue parole, sincere e toccanti, hanno catturato l’attenzione delle coinquiline, che l’hanno ascoltata in silenzio e con profondo rispetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

