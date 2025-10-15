Sono io la trans Grande Fratello la confessione della concorrente dopo le indiscrezioni

Nella Casa del Grande Fratello, le notti spesso diventano il momento in cui i concorrenti si lasciano andare a confidenze profonde. È accaduto anche a una concorrente, che durante la sua prima settimana nel reality ha deciso di raccontare un capitolo doloroso e intimo della sua vita, ammettendo di essere trans. In piena notte, in giardino, si è appartata con Grazia Kendi e Giulia Saponariu e ha confessato di avere “vissuto due vite”, spiegando di sentire il bisogno di condividere una parte del suo passato rimasta a lungo nascosta. “Credo che sia arrivato il momento, sento di doverne parlare e voi siete le persone giuste. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it