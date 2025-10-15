Sono io la trans… Grande Fratello la concorrente confessa e restano tutti a bocca aperta

Tvzap.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News Tv. Quando si spengono le luci nella Casa più famosa d’Italia, tutto può succedere. E questa volta, cari amanti del gossip, il Grande Fratello 2025 ci ha regalato una confessione a cuore aperto che ha lasciato tutti senza parole. Immaginate la scena: giardino, notte fonda, qualche sussurro e la concorrente che decide di raccontare il suo segreto più grande. Un momento intimo, quasi cinematografico, tra abbracci e occhi lucidi. Leggi anche: “Grande Fratello”, malore improvviso nella Casa: interviene il medico Grande Fratello, notte di rivelazioni e colpi di scena. Ivana Castorina si è lasciata andare con Grazia Kendi e Giulia Saponariu, rivelando: “Credo che sia arrivato il momento, sento di doverne parlare e voi siete le persone giuste. 🔗 Leggi su Tvzap.it

