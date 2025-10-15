M atilde Lucidi, la figlia diciottenne della supermodella Bianca Balti, ha debuttato sulle passerelle internazionali durante la Paris Fashion Week, ma il suo esordio per Dior ha scatenato un’ondata di critiche online. Accusata di essere una “raccomandata” per via del cognome famoso, la giovane ha replicato con decisione sui social, difendendo il suo percorso e sottolineando l’impegno personale nel mondo della moda. Matilde Lucidi debutta in passerella a Parigi, la figlia di Bianca Balti sfila per Dior X Leggi anche › La carica dei nepo babies a Venezia 2025: dalla figlia di Laura Dern alla nipote di Elvis Presley Bianca Balti, la figlia Matilde Lucidi criticata sui social. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Sono andata ai c*zzo di casting, cretini», «Smettetela di dire caz**te su cose di cui non sapete nulla!»