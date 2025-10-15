Sondrio si accende di eventi per un autunno diffuso

Sondriotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sondrio si prepara a vivere un autunno ricco di iniziative, con un calendario che accompagnerà cittadini e visitatori fino all'avvio del periodo natalizio. "Cerchiamo sempre di migliorare – ha dichiarato il sindaco Marco Scaramellini – perché vediamo che l’impegno dell’amministrazione porta. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sondrio accende eventi autunnoSondrio autunno 2025. A novembre piovono eventi - Ma, si sa, non ci sono più le stagioni di una volta e la conferma arriva anche dal calendario di eventi di Sondrio autunno che l’amministr ... Scrive msn.com

sondrio accende eventi autunnoAutunno, la Valtellina si racconta: eventi, sapori e borghi da vivere - Da Chiavenna a Tirano, tante iniziative tra buon gusto e natura, aspettando Milano Cortina 2026 Mentre le montagne si preparano ad accogliere i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Val ... Riporta comozero.it

Valtellina. I prodotti enogastronomici e gli eventi da gustare in autunno - Spesso è questo il dilemma del viaggiatore quando decide di trascorrere una vacanza in montagna. Si legge su gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Sondrio Accende Eventi Autunno