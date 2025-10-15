Sondaggi politici Fratelli d'Italia scende sotto il 30% cala anche il Pd | chi è andato peggio

FdI torna sotto il 30%. Cala anche il Pd, al 21,5%. Stabili M5s, Lega e FI. Meglio Avs, al 6,4%. Ecco, nel dettaglio, l'ultimo sondaggio di Termometro Politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sondaggi politici, dopo le elezioni il crollo improvviso: chi festeggia e chi no - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo le elezioni in Toscana e l’accordo di pace di Trump a Gaza. Gli orientamenti di voto - X Vai su X

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia e Avs in crescita, segno meno per PD e M5S | DATI - Nell’ultimo sondaggio Eumetra, a poche ore dallo spoglio delle elezioni regionali in Toscana e a oltre un mese da quelle in Campania, Puglia e Veneto, Fratelli d’Italia è dato al 30,4% (+0,2%), il Par ... Riporta strettoweb.com

Sondaggio Mentana, aumenta il divario tra Fratelli d’Italia e Pd: tranne Meloni crollano tutti - Secondo l’ultimo sondaggio politico Swg realizzato per il Tg La7, il quadro delle intenzioni di voto in Italia mostra stabilità, con un lieve ma ... Da thesocialpost.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora (al 30,5%). La fiducia nella Meloni sale di mezzo punto - Tecnè, Fdi rimane stabile al 30,5%, cresce la fiducia in Meloni e nel governo Meloni. Si legge su blitzquotidiano.it