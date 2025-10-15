Sondaggi politici chi sale e chi scende tra i principali partiti

Il governo guidato da Giorgia Meloni continua a imprimere un ritmo serrato alla sua azione politica, puntando a consolidare il consenso attraverso una serie di interventi mirati su economia, sicurezza e politica estera. Nelle ultime settimane Palazzo Chigi ha concentrato i propri sforzi su due fronti principali: il sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà e la gestione della politica migratoria, tema sempre centrale nell’agenda dell’esecutivo. La premier, nelle sue ultime dichiarazioni, ha ribadito la volontà di «mettere in sicurezza i conti pubblici senza rinunciare alle misure di crescita», sottolineando l’importanza di preservare la stabilità economica in vista della legge di bilancio autunnale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it