Sondaggi politici chi sale e chi scende tra i principali partiti
Il governo guidato da Giorgia Meloni continua a imprimere un ritmo serrato alla sua azione politica, puntando a consolidare il consenso attraverso una serie di interventi mirati su economia, sicurezza e politica estera. Nelle ultime settimane Palazzo Chigi ha concentrato i propri sforzi su due fronti principali: il sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà e la gestione della politica migratoria, tema sempre centrale nell’agenda dell’esecutivo. La premier, nelle sue ultime dichiarazioni, ha ribadito la volontà di «mettere in sicurezza i conti pubblici senza rinunciare alle misure di crescita», sottolineando l’importanza di preservare la stabilità economica in vista della legge di bilancio autunnale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sondaggi politici, dopo le elezioni il crollo improvviso: chi festeggia e chi no - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo le elezioni in Toscana e l’accordo di pace di Trump a Gaza. Gli orientamenti di voto - X Vai su X
Sondaggi politici, Fdi cresce ancora (al 30,5%), fiducia in Meloni sale di mezzo punto in 7 giorni - Secondo l'ultimo sondaggio Dire Tecnè, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è aumentato dello 0,3% nell'ultima settimana e si attesta al 30,5% ... Segnala fanpage.it
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora (al 30,5%). La fiducia nella Meloni sale di mezzo punto - Tecnè, Fdi rimane stabile al 30,5%, cresce la fiducia in Meloni e nel governo Meloni. blitzquotidiano.it scrive
Sondaggi politici 2025, fiducia in Meloni sale al 41,4%/ Forza Italia-Lega testa a testa, in crescita M5s - Sondaggi politici 2025, Fdi in calo come la Lega, ma non la fiducia in Giorgia Meloni, che cresce come M5s e Forza Italia nelle intenzioni di voto ... ilsussidiario.net scrive