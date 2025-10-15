Sondaggi politici che carneficina! Brutte notizie per quasi tutti | chi perde di più

L’autunno politico si apre con segnali importanti dai sondaggi elettorali: l’aria che si respira nei palazzi del potere è meno sicura, meno trionfale, più cauta. Le rilevazioni raccolte nella seconda settimana di ottobre raccontano una fotografia mutata, con Fratelli d’Italia che perde qualche punto e torna sotto la soglia simbolica del 30%. Non è un crollo, ma un indicatore da non sottovalutare: dopo mesi di dominio incontrastato, anche il partito di Giorgia Meloni sembra risentire del peso del governo e delle tensioni internazionali. Leggi anche: Sondaggi: Fratelli d’Italia stabile al 30%, chi cresce e quanto Il quadro che emerge è quello di una maggioranza compatta nei numeri, ma sottoposta a crescenti pressioni interne, mentre l’opposizione, pur ancora frammentata, registra piccoli segnali di vitalità, in particolare nell’area progressista e ambientalista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

