Sondaggi politici brutte notizie per quasi tutti | chi perde di più

Tvzap.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvio della stagione autunnale porta con sé cambiamenti significativi nello scenario politico italiano, come evidenziato dagli ultimi sondaggi elettorali. Il clima nei palazzi del potere si fa più prudente e meno euforico: le rilevazioni della seconda settimana di ottobre restituiscono un quadro in evoluzione, con Fratelli d’Italia che scende al di sotto della soglia simbolica del 30%. Sebbene non si tratti di un calo drammatico, il dato rappresenta un segnale da non sottovalutare. Dopo mesi di predominio, anche il partito guidato da Giorgia Meloni sembra risentire delle difficoltà legate all’azione di governo e alle tensioni sul piano internazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

sondaggi politici brutte notizie per quasi tutti chi perde di pi249

© Tvzap.it - Sondaggi politici, brutte notizie per (quasi) tutti: chi perde di più

