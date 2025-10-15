Sondaggi politici brutte notizie per quasi tutti | chi perde di più
L’avvio della stagione autunnale porta con sé cambiamenti significativi nello scenario politico italiano, come evidenziato dagli ultimi sondaggi elettorali. Il clima nei palazzi del potere si fa più prudente e meno euforico: le rilevazioni della seconda settimana di ottobre restituiscono un quadro in evoluzione, con Fratelli d’Italia che scende al di sotto della soglia simbolica del 30%. Sebbene non si tratti di un calo drammatico, il dato rappresenta un segnale da non sottovalutare. Dopo mesi di predominio, anche il partito guidato da Giorgia Meloni sembra risentire delle difficoltà legate all’azione di governo e alle tensioni sul piano internazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sondaggi politici, dopo le elezioni il crollo improvviso: chi festeggia e chi no - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo le elezioni in Toscana e l’accordo di pace di Trump a Gaza. Gli orientamenti di voto - X Vai su X
Sondaggi politici, che carneficina! Brutte notizie per (quasi) tutti: chi perde di più - L’autunno politico si apre con segnali importanti dai sondaggi elettorali: l’aria che si respira nei palazzi del potere è meno sicura, meno trionfale, più ... Si legge su thesocialpost.it
Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Fdi al 31%, Pd al 22,5%, Avs al 6,8%. Tutti i DATI - A rivelarlo è il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per “Porta a Porta”, diffuso oggi. Segnala strettoweb.com
Sondaggi politici 2025 verso le Regionali: affluenza in crisi/ FdI 29%, Lega supera FI: calo Pd 22%, M5s -9% - Sondaggi politici BidiMedia per inizio ottobre 2025: la crescita di Meloni e Lega, con il M5s, calo per Pd e FI. Riporta ilsussidiario.net