Sommer sarà l’ultima stagione con la maglia dell’Inter? Cosa filtra sul futuro del portiere svizzero
Inter News 24 Sommer verso l’addio a fine stagione, ma ci sono novità. Lo svizzero potrebbe ancora rinnovare e rimanere un altro anno con i nerazzurri. Il futuro di Yann Sommer, portiere svizzero dell’ Inter, è sempre più in bilico. Quella attuale potrebbe essere l’ultima stagione per l’ex Borussia Monchengladbach con la maglia nerazzurra. Sommer fu ingaggiato dall’Inter con un contratto biennale fino al 2025, che includeva un’opzione per un rinnovo fino al 2026, opzione che è stata esercitata nei mesi scorsi. Tuttavia, nonostante il rinnovo, come riportato da Tuttosport, la permanenza del portiere svizzero non è affatto certa. 🔗 Leggi su Internews24.com
