Solombrino MET | Con Roberto Fico per portare la questione meridionale alla Regione Campania

Il segretario nazionale: “Chiederemo un Osservatorio per l’Equità territoriale per monitorare la distribuzione dei fondi pubblici”. La mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania nella lista civica che sostiene Roberto Fico è stata una scelta ponderata e coerente con il percorso che porta avanti da anni il Movimento Equità Territoriale. Lo annuncia Rossella Solombrino, segretario . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Solombrino, MET: “Con Roberto Fico per portare la questione meridionale alla Regione Campania”

