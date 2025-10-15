Solombrino MET | Con Roberto Fico per portare la questione meridionale alla Regione Campania

2anews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario nazionale: “Chiederemo un Osservatorio per l’Equità territoriale per monitorare la distribuzione dei fondi pubblici”. La mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania nella lista civica che sostiene Roberto Fico è stata una scelta ponderata e coerente con il percorso che porta avanti da anni il Movimento Equità Territoriale. Lo annuncia Rossella Solombrino, segretario . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Solombrino, MET: “Con Roberto Fico per portare la questione meridionale alla Regione Campania”

