Solofra oggi la Festa di Santa Teresa d’Avila
Si terrà oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, presso la Chiesa di Santa Teresa d’Avila la tradizionale festa in onore della Santa, figura centrale della spiritualità carmelitana.Il programma religioso avrà inizio nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00 con la recita del Santo Rosario e delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
STARTING XI Ecco gli undici titolari scelti da Mister Amarante per la sfida di oggi contro il San Vito Positano! Stadio “A. Gallucci” – Solofra ? Ore 15:30 A disposizione: • De Simone Antonio • Bove Vincenzo • Cosentino Ermanno • Cuomo Antoni - facebook.com Vai su Facebook
Festa di Santa Rosalia 2025, oggi 4 settembre 2025/ Processione e Santa Messa: tutti gli eventi di Palermo - La Festa di Santa Rosalia 2025 entrerà nel vivo oggi, 4 settembre: scopriamo tutti gli eventi che accompagneranno il grande show di Palermo E’ tutto pronto per la Festa di Santa Rosalia, l’evento più ... Da ilsussidiario.net
La festa di Santa Rita - Oggi Cascia è in festa per la ricorrenza di Santa Rita, che viene celebrata fino alla fine della settimana con riflessioni, iniziative e incontri. Riporta rainews.it
Festa di Santa Rita, telegramma da Cascia a Papa Leone XIV - Che si celebra oggi alla presenza del cardinale vicario di Roma, Baldassarre Reina e dei pellegrini e dei fedeli. ansa.it scrive