Solofra oggi la Festa di Santa Teresa d’Avila

Avellinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, presso la Chiesa di Santa Teresa d’Avila la tradizionale festa in onore della Santa, figura centrale della spiritualità carmelitana.Il programma religioso avrà inizio nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00 con la recita del Santo Rosario e delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Festa di Santa Rosalia 2025, oggi 4 settembre 2025/ Processione e Santa Messa: tutti gli eventi di Palermo - La Festa di Santa Rosalia 2025 entrerà nel vivo oggi, 4 settembre: scopriamo tutti gli eventi che accompagneranno il grande show di Palermo E’ tutto pronto per la Festa di Santa Rosalia, l’evento più ... Da ilsussidiario.net

La festa di Santa Rita - Oggi Cascia è in festa per la ricorrenza di Santa Rita, che viene celebrata fino alla fine della settimana con riflessioni, iniziative e incontri. Riporta rainews.it

Festa di Santa Rita, telegramma da Cascia a Papa Leone XIV - Che si celebra oggi alla presenza del cardinale vicario di Roma, Baldassarre Reina e dei pellegrini e dei fedeli. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Solofra Oggi Festa Santa