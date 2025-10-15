Softlab licenziamento per i 127 lavoratori di Caserta e Maddaloni | sono gli ex Jabil di Marcianise
Partiti i licenziamenti collettivi per i 127 lavoratori delle sedi di Caserta e Maddaloni: sono gli ex lavoratori della Jabil di Marcianise, chiusa a sua volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caserta - Si conclude la vicenda di Softlab Tech Srl. #caserta #licenziamenti #softlab #cronacacaserta #casertaeprovincia #social #ultimenotizie - X Vai su X
Softlab, parte il licenziamento collettivo dei 127 dipendenti tra Caserta e Maddaloni - Dopo aver annunciato la cessazione dell'attività per il 31 dicembre prossimo e aver di conseguenza messo tutti i lavoratori in cassa integrazione a zero ore fino a quella data, ... Da msn.com
Softlab Tech avvia i licenziamenti collettivi: 146 posti a rischio tra Caserta, Maddaloni e Roma - L’ultimo capitolo della vertenza si apre con una scelta netta: dopo aver annunciato la cessazione delle attività al 31 dicembre e aver collocato tutti i ... Riporta pupia.tv
Maddaloni, Softlab: svolta per i 117 lavoratori - Svolta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit): la ricollocazione collettiva è possibile. Lo riporta ilmattino.it