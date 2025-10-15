Social card 2026 chi può riceverla e chi resta escluso

Anche per il 2026 il Governo ha deciso di rinnovare la Social Card “Dedicata a te”, il contributo da 500 euro destinato alle famiglie con un Isee non superiore a 15.000 euro. Si tratta di un aiuto concreto per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, rivolto a nuclei che non beneficiano di altre misure di sostegno economico come l’Assegno di Inclusione o il Reddito di Cittadinanza. Ecco tutto quello che c'è da sapere. La carta. La carta, una PostePay prepagata fornita da Poste Italiane, viene assegnata automaticamente: non è necessario presentare domanda. L’Inps elabora infatti le liste dei beneficiari e le trasmette ai Comuni, che provvedono poi a informare i cittadini aventi diritto e a fornire le istruzioni per il ritiro presso l’ufficio postale abilitato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Social card 2026, chi può riceverla e chi resta escluso

