Skriniar Juve è lui il prescelto per sostituire Bremer | i bianconeri preparano l’affondo sullo sfondo non tramonta quella alternativa Il punto

Skriniar Juve, la Gazzetta conferma: è il prescelto per sostituire Bremer. L’ingaggio è un ostacolo, ma la sua esperienza è considerata fondamentale. L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo stop e a un intervento chirurgico, obbliga la Juventus a tornare con urgenza e decisione sul mercato di gennaio. La dirigenza bianconera è già al lavoro per individuare il sostituto ideale, un difensore di caratura internazionale in grado di non far rimpiangere il leader brasiliano. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista più calda, il primo nome sulla lista, porta a un clamoroso e suggestivo ritorno in Serie A: quello di Milan Skriniar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Skriniar Juve, è lui il prescelto per sostituire Bremer: i bianconeri preparano l’affondo, sullo sfondo non tramonta quella alternativa. Il punto

Skriniar Juve, rispunta il nome dello slovacco come possibile sostituto di Bremer! Può lasciare il Fenerbahce a queste condizioni: le ultimissime - Skriniar Juve, l’infortunio del brasiliano cambia i piani: l’ex Inter è il prescelto per la difesa, l’addio di Mourinho può favorire l’affare L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lu ... juventusnews24.com scrive

