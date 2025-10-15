Six Kings Slam Sinner supera il greco Tsitsipas in due set | in semifinale affronterà Djokovic
Inizia nel migliore dei modi il Six Kings Slam di Jannik Sinner. Sui campi di Riad, dove è in corso il torneo con i sei migliori tennisti al mondo, l’altoatesino si è imposto con estrema facilità sul greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3. Sinner affronterà in semifinale Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al penultimo atto del torneo. Gli altri quarti di finale. Nel primo quarto di finale, Taylor Fritz ha superato agevolmente il tedesco Alexander Zverev. Lo statunitense incontrerà Carlos Alcaraz, attuale numero uno al mondo nel ranking Atp, in semifinale. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Tennis, Six Kings Slam: Sinner-Tsitsipas 6-2, 6-3. Domani incontra Djokovic Nel primo quarto di finale Zverev-Fritz è terminato 3-6, 4-6. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/10/stasera-torna-sinner-si-riparte-da - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner annichilisce Tsitsipas al Six Kings Slam: quando gioca la semifinale con Djokovic - X Vai su X
Sinner lancia la sfida a Djokovic al Six Kings Slam: “Ci conosciamo bene, vogliamo divertirci” - Sinner si proietta già alla partita contro Djokovic, avversario nella semifinale dei Six Kings Slam: "Ci conosciamo molto bene abbiamo giocato tante ... Lo riporta fanpage.it
Six Kings Slam, Sinner rientra al top e domina uno Tsitsipas spento. Ora semifinale con Djokovic - Per Tsitsipas, mai in partita, un altro segnale del momento difficile. Da msn.com
Sinner-Djokovic, semifinale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il numero due del mondo ha aperto la sua corsa alla difesa del titolo a Riyad battendo al debutto Stefanos Tsitsipas con lo score di 6- Segnala corrieredellosport.it