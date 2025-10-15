Six Kings Slam Sinner supera il greco Tsitsipas in due set | in semifinale affronterà Djokovic

Inizia nel migliore dei modi il Six Kings Slam di Jannik Sinner. Sui campi di Riad, dove è in corso il torneo con i sei migliori tennisti al mondo, l’altoatesino si è imposto con estrema facilità sul greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3. Sinner affronterà in semifinale Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al penultimo atto del torneo. Gli altri quarti di finale. Nel primo quarto di finale, Taylor Fritz ha superato agevolmente il tedesco Alexander Zverev. Lo statunitense incontrerà Carlos Alcaraz, attuale numero uno al mondo nel ranking Atp, in semifinale. 🔗 Leggi su Open.online

