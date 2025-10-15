Six Kings Slam Sinner rientra al top e domina uno Tsitsipas spento Ora semifinale con Djokovic
A Riad Jannik travolge il greco 6-2 6-3. Il numero 2 al mondo torna brillante dopo lo stop di Shanghai. Per Tsitsipas, mai in partita, un altro segnale del momento difficile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
