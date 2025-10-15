Six Kings Slam Sinner domina Tsitsipas in due set Domani la sfida con Djokovic
Jannik Sinner comincia alla grande il Six Kings Slam a Riyadh, il torneo esibizione a inviti con sei dei migliori tennisti al mondo in questo momento. Nel primo turno, equivalente ad un quarto di finale, è stato dominato Tsitsipas in due set. 6-2 6-3 il finale. Domani ci sarà la semifinale contro Novak Djokovic per vedere chi accederà alla finale. Non c’è stata partita per il greco, costretto ad arrendersi all’azzurro che ha giocato un grande match. Le parole di Sinner. Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport. «È bello tornare a Riyadh e vedere tanta gente sugli spalti. Il primo incontro non è facile, sono contento della performance di oggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
