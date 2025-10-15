Six Kings Slam Sinner contro Tsitsipas
Il tanto atteso torneo milionario per pochi eletti, il Six Kings Slam (come dice lo stesso nome, lo Slam dei "Sei Re") entra nel vivo con la prima gara, quella tra il nostro Jannik Sinner e il greco Stefanos Tsitsipas. Chi vince approda in semifinale dove ad aspettare ci sarà il serbo Novak Djokovic. Il Giornale.it segue la gara in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
