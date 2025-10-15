Six Kings Slam Sinner batte Tsitsipas e ora sfida Djokovic

Esordio vincente per Jannik Sinner nel "ricchissimo" torneo-esibizione "6 Kings Slam" 2025, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero due del mondo, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1h16' di gioco. Nel prossimo turno, ovvero in semifinale, il tennista altoatesino sfiderà il serbo Novak Djokovic. Dall’altra parte del tabellone, invece,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

