Six Kings Slam si rivede il vecchio Sinner | Tsitsipas dominato

Riad, 15 novembre 2025 – Lontani i crampi, dimenticata la calura cinese: sul cemento indoor dello stadio The Venue di Riad il corpo di Jannik torna una macchina perfetta. Al Six Kings Slam Sinner cancella ogni dubbio sulla sua condizione fisica battendo Tsitsipas 6-2, 6-3. La prossima sfida (domani non prima delle 20) sarà contro il serbo Novak Djokovic. Dall’altra parte del tabellone la semifinale si giocherà (alle 18,30) fra Alcaraz e Fritz. L’americano si è liberato in un’ora di gioco di Zverev (6-3, 6-4). I precedenti a favore del greco raccontano la storia di una rivalità evoluta, cambiata, che coincide con l’esplosione di Jannik nel 2023 e il cambio di team. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Six Kings Slam, si rivede il vecchio Sinner: Tsitsipas dominato

