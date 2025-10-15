Six Kings Slam oggi Sinner-Tsitsipas – Il match in diretta
(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro esordisce oggi, mercoledì 15 ottobre, nel Six Kings Slam. Nei quarti di finale del torneo di Riad, l’azzurro se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 24 del mondo. Sinner è reduce dal ritiro per crampi al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
