Six Kings Slam il prossimo avversario di Sinner in tabellone e quando si giocano le semifinali

Sinner sa già che se batte Tsitsipas deve affrontare in semifinale Novak Djokovic. Si gioca domani, dopo l'altro match che vede in campo Alcaraz contro Zverev o Fritz. Sabato le finali a partire dalle 18:30 ora italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Six Kings Slam 2025: oggi Sinner sfida Tsitsipas ai quarti, Alcaraz e Djokovic già in semifinale. Ecco calendario e montepremi - X Vai su X

Jannik Sinner esordisce domani, contro Tsitsipas, al Six Kings Slam di Riad, e rassicura i suoi tifosi: "Ho fatto due giorni di pausa" dopo i crampi a Shanghai, "e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene e speriamo di finire per bene l'anno". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sinner al Six Kings Slam: "Mi sento bene, pronto per gli ultimi tornei 2025" - Le parole del numero due del mondo alla vigilia del Six Kings Slam, dove esordirà mercoledì 15 ottobre contro il greco Stefanos Tsitsipas. Riporta sport.sky.it

“Six Kings Slam 2025”: su Netflix la sfida tra 6 grandi tennisti. Quando gioca Sinner? - 30 – la seconda edizione del torneo di tennis Six Kings Slam 2025 in diretta da Riyadh, in Arabia Saudita. Scrive iodonna.it

Six Kings Slam: perché Sinner gioca più di Alcaraz e la pausa per la salute degli atleti. Tutte le risposte - Alcune regole hanno suscitato dubbi in rete, spieghiamo perché Jannik parte dai quarti mentre Carlos è già in semifinale e perché c'è un giorno di stop anche se ci sono solo sei partite in programma ... Segnala corrieredellosport.it