Six Kings Slam | cos’è come funziona e dove vederlo

Dal 15 al 18 ottobre 2025 ritorna il Six Kings Slam, l'esibizione organizzata in Arabia Saudita che vede scendere in campo 6 delle stelle più luminose del tennis mondiale. Nello specifico i partecipanti sono: Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e Tsitsipas. Cos'è il Six Kings Slam? Il Six Kings Slam è un'esibizione e non prevede l'assegnazione di punti per il ranking ATP. In compenso distribuirà ricchissimi premi ai partecipanti: ben 6 milioni di euro al vincitore e 1,5 milioni di dollari come gettone di presenza per gli altri.

