Six Kings Slam | a Riad il torneo di tennis più ricco della storia

Prende il via oggi il Six Kings Slam, il torneo d'esibizione di tennis più ricco mai organizzato, con un montepremi complessivo superiore ai 12 milioni di euro. L'evento, in programma fino a sabato nella capitale saudita, riunisce sei tra i migliori giocatori del mondo e promette spettacolo e cifre da capogiro.

