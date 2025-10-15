Six Kings Slam | a che ora gioca Sinner oggi e dove vederlo L’esordio contro Tsitsipas

Roma, 15 ottobre 2025 – Inizia questa sera il Six Kings Slam 2025, torneo di esibizione a Riyad con in campo i migliori sei giocatori del pianeta. Una sorta di mini slam e con un montepremi faraonico. Un anno fa vinse Jannik Sinner in finale su Carlos Alcaraz e in questa edizione 2025, oltre ai primi due della classifica mondiale, saranno impegnati Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. La formula prevede un tabellone a eliminazione diretta con due giocatori, Djokovic e Alcaraz, che hanno un bye al primo turno e quindi sono già qualificati alle semifinali, mentre gli altri quattro dovranno giocare un turno preliminare e tra questi proprio Sinner nonostante sia il numero due delle classifiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

