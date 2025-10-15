Six Kings Slam 2025 | tabellone orari quando gioca Sinner e dove vederlo in tv

E’ il giorno del Six Kings Slam 2025, il ricco tabellone che mette insieme 6 tra i migliori tennisti al mondo incollerà davanti alla tv milioni di appassionati di tennis. Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e Draper si sfidano a Riad, in Arabia Saudita, da oggi mercoledì 15 ottobre a sabato 18 ottobre, giorno della finalissima. Ricchissimo il montepremi per il vincitore, che incasserà un assegno da 6 milioni di euro. Lo scorso anno toccò proprio a Jannik Sinner alzare al cielo il trofeo più ricco di sempre. Il trionfo di Sinner nel 2024. Quella del 2024 è stata la prima edizione del Six Kings Slam, e in finale toccò a Sinner contro Alcaraz, la grande classica degli ultimi slam e di quelli che verranno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Six Kings Slam 2025: tabellone, orari, quando gioca Sinner e dove vederlo in tv

