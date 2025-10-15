Six Kings Slam 2025 Sinner batte Tsitsipas | sarà semifinale con Djokovic
Esordio con vittoria per Jannik Sinner nell’edizione 2025 del torneo-esibizione Six Kings Slam, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3 in 75 minuti di gioco. In semifinale Sinner sfiderà il serbo Novak Djokovic.?Sinner defeats Tsitsipas?? 6–2, 6–3 Sinner moves past Tsitsipas and into the semis to face Novak Djokovic? #SixKingsSlam — Six Kings Slam (@sixkingslam) October 15, 2025 Fritz batte Zverev, in semifinale troverà Alcaraz. Nell’altra partita giocata mercoledì, Taylor Fritz ha battuto Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Lapresse.it
