Six Kings Slam 2025 in diretta su Netflix il torneo di tennis con Jannik Sinner

Per la prima volta in diretta solo su Netflix, arriva il torneo Six Kings Slam, che vedrà i più grandi campioni del tennis. Per la prima volta in diretta solo su Netflix, oggi, mercoledì 15 ottobre, arriva il torneo Six Kings Slam, che vedrà i più grandi campioni del tennis contendersi il titolo di campione. I protagonisti della prima giornata, che scenderanno sul campo dell’ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, alle 18:30 ora italiana, saranno Alexander Zverev (GER) vs. Taylor Fritz (USA), seguiti (non prima delle 20:00), dal campione italiano Jannik Sinner vs. Stefano Tsitsipas (GRE). La telecronaca sarà affidata alle voci di Federico Ferrero e Guido Monaco. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Six Kings Slam 2025, in diretta su Netflix il torneo di tennis con Jannik Sinner

