siti porno ecco la data in cui cambia tutto

In Italia, il 94% dei circa 6 milioni di minori tra gli 8 e i 16 anni possiede uno smartphone. Tuttavia, solo 1,2 milioni di questi dispositivi hanno attivo un sistema di parental control, ovvero i filtri che impediscono l’accesso ai contenuti per adulti. Il risultato? L’88% dei ragazzi adolescenti e il 40% delle ragazze guarda abitualmente video pornografici sul web. Ancora più allarmante: uno su quattro arriva a convincersi che il sesso implichi una forma di dominio dell’uomo sulla donna. Una prospettiva preoccupante per il futuro delle relazioni affettive di un’intera generazione. Genitori ignari, piattaforme complici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

