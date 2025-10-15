Sitembre del ' 44 in scena il monologo teatrale di Mauro Vanucci

Cesenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle celebrazioni legate all’81esimo anniversario della liberazione di Cesena dalle truppe nazifasciste, Auser Cesena propone alla città alcuni momenti di riflessione su questo tema. Tra questi c'è il monologoSitembre de '44”, una storia vera di guerra, vita e memoria che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

