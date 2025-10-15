Dal 2019 al 2021 il governo di Bashar al-Assad condusse un’operazione clandestina per spostare decine di migliaia di corpi dalle fosse comuni di Qutayfah ad altre scavate in una località segreta a più di un’ora di distanza, situata nel deserto a est di Damasco. Lo rivela un’inchiesta della Reuters. Lo scopo dell’operazione era quello di coprire i crimini del governo di Assad in Siria e contribuire a ripristinare l’immagine a livello internazionale dell’ex presidente siriano (poi rovesciato a dicembre del 2024), hanno affermato 13 testimoni con cui ha parlato l’agenzia, che ha anche visionato documenti top secret e analizzato centinaia di immagini satellitari di entrambi i siti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Siria, l’ultimo raccapricciante inganno di Assad