Siria il jihadista al Jolani chiederà a Putin l’estradizione di Assad

15 ott 2025

MOSCA, 15 OTT – Il leader siriano Ahmad Sharaa (al Jolani), che ha in programma oggi un incontro a Mosca con Vladimir Putin, intende chiedere al presidente russo l’estradizione di Bashar al Assad, rifugiato in Russia dopo la caduta del suo regime, nel dicembre scorso. Lo ha detto un funzionario del governo siriano all’agenzia Afp.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

