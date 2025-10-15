Sinner-Zverev il gelido incontro a Riad dopo gli ‘attacchi’ del tedesco

(Adnkronos) – L'incontro, abbastanza gelido, è arrivato a Riad. Prima dei rispettivi match d'esordio nel Six Kings Slam, Alexander Zverev e Jannik Sinner si sono incrociati sui campi di allenamento del centro arabo. Un incrocio in cui i due hanno scambiato due chiacchiere veloci, per poi tornare ai propri impegni. Tutto dopo le frasi pronunciate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

