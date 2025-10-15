Sinner-Tsitsipas | orario precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro esordisce oggi, mercoledì 15 ottobre, sfidando il greco Stefanos Tsitsipas, numero 24 del mondo, nei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione di scena a Riad, in Arabia Saudita. Sinner è reduce dal ritiro per crampi al terzo turno del Masters . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Six Kings Slam 2025, Sinner: “Con Tsitsipas sarà una partita difficile” https://ilfaroonline.it/2025/10/14/six-kings-slam-2025-sinner-con-tsitsipas-sara-una-partita-difficile/620715/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Jannik Sinner: "Partita contro Tsitsipas? Sarà difficile" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Tsitsipas oggi ai quarti del Six Kings Slam, orario e dove vederla in TV e streaming - L'esordio del campione in carica nel torneo di Riad, in Arabia Saudita è in programma oggi non prima delle 18:30 ... Segnala fanpage.it

Sinner-Tsitsipas, ufficiale l’orario del Six Kings Slam: c’è una novità rispetto alle informazioni iniziali - Jannik Sinner farà il proprio esordio al Six Kings Slam nella giornata di mercoledì 15 ottobre, quando affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di ... Da oasport.it

Sinner-Tsitsipas oggi, Six Kings Slam 2025 oggi: orario, tv, programma, streaming - Ricomincia il ciclo del Six Kings Slam, l'esibizione multimilionaria di Riad che ha preso il via l'anno scorso e che, a giudicare dalle intenzioni, sembra ... Secondo oasport.it